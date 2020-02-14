Психотерапевт заявила об эпидемии нарциссизма в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Во всем мире наблюдается эпидемия нарциссизма. Об этом заявила врач-психотерапевт, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова.
"Одной из предпосылок к тому, чтобы человек стал абьюзером, является нарциссическое расстройство личности. Сейчас наблюдается рост людей с таким расстройством", – цитирует Агентство "Москва" слова Малаховой.
Он добавила, что нарциссов можно отличить по чрезмерной манипуляции, подчинению к себе людей и обесцениванию вещей. Малахова пояснила, что эти же черты характерны и для абьюзеров.
Специалист рекомендовала избегать отношений, в которых партнер нарушает личные границы. Она отметила, что подстроиться под таких людей не получится, потому что их главной целью является получение нездоровых эмоций.
Малахова рассказала, что в начале отношений абьюзеры могут не проявлять все свои негативные качества, а вести себя вполне адекватно, однако с их стороны могут звучать подколы, комментарии по поводу внешнего вида или поведения человека.
"На начальном этапе отношений абьюзеры не показывают открытую агрессию, а проявляют пассивную в виде подколов или особого чувства юмора. Все это ставит вас в некомфортную ситуацию. Для сохранения здоровья и психики из этих отношений лучше выходить как можно раньше", – заключила врач.
Ранее психолог Александр Шахов рассказал, какие основные ошибки в отношениях допускают представители сильного пола.
Одной из важнейших ошибок мужчин он назвал нарушение обещания, а также проявление пренебрежения. По его мнению, не считаться с мнением женщины, делать все только так, как хочет только он, означает дисквалификацию в качестве мужчины.
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