Психолог назвал пять мужских ошибок в отношениях

Фото: depositphotos/inesbazdar
Существует пять основных мужских ошибок, которые приводят к разрушению отношений с женщинами, сообщил "Дни.ру" психолог и популярный блогер Александр Шахов.
Одной из важнейших ошибок мужчин является нарушение данного обещания.
По мнению блогера, если такое часто случается с мужчиной, женщина перестает ему верить и больше не может на него полагаться. У нее появляется чувство, что мужчина способен ее подвести. Такая ситуация способствует накоплению у представительниц прекрасного пола тревоги, которая потом выливается в истерики и скандалы.
"Возьмите за правило: сказал – сделал", – подчеркнул Шахов.
В число ключевых мужских ошибок психолог включил также проявление пренебрежения.
По его мнению, не считаться с мнением женщины, делать все только так, как хочет только он, – означает дисквалификацию в качестве мужчины.
"Глумиться над теми, кто тебе доверился, – это низко", – уточняет блогер.
Психолог заявил также, что одним из необходимых качеств любого мужчины является его способность брать на себя ответственность. Соответственно, ошибкой становится нежелание на себя ее брать.
Распространенной ошибкой в поведении мужчины, как заявляет Шахов, стало стремление игнорировать неясное.
По его словам, когда мужчина видит, что в поведении женщины что-то не так, то он часто предпочитает убежать и не выяснять причины.
"Обычно мы игнорируем или нападаем, злимся. Но ни одна из этих стратегий не приводит к решению проблемы, а только ее усугубляет", – предупреждает психолог
Оставить свою женщину без поддержки – это еще одна частая мужская ошибка.
"Если женщина попросила помочь ей в сложной ситуации, но мужчина не позаботился о ней и не поддержал, доверие к нему будет стремительно исчезать", – подчеркнул Шахов.
Ранее психолог Александр Шахов рассказал, как правильно распределять средства в семейном бюджете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: