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Общество

15:17

Романтические подарки не спасут разрушающиеся отношения – психолог

общество досуг культура

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Празднование Дня всех влюбленных и подарки по случаю памятной даты не помогут парам с напряженными отношениями. Об этом заявила член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева, как передает Агентство "Москва".

"Если ваши отношения разрушаются – праздник, наверное, не сможет их спасти. Необходимо искать глубинную причину кризиса, а не просто дарить подарок, идти в кафе и надеяться, что проблема будет решена", – рассказала эксперт.

Психолог объяснила, что День святого Валентина может стать дополнительным поводом уделить внимание близкому человеку, если между партнерами нет недомолвок или серьезных конфликтов. При этом рекомендуется планировать досуг совместно, чтобы никто из пары не остался разочарован.

Совместное празднование Юлия Челышева назвала фактором зарождения определенных традиций между партнерами. Особенно это важно на первых этапах отношений.

Ранее стало известно, что ко Дню святого Валентина подготовили программу в спорткомплексе "Лужники". Влюбленных пригласят на экскурсию по Большой спортивной арене, причем посетить ее можно будет по одному билету на двоих.

Как провести День всех влюбленных в Москве

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