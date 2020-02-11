Спорткомплекс "Лужники" подготовил праздничную программу ко Дню влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спорткомплекс "Лужники" в День святого Валентина проведет для гостей праздничную программу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Для влюбленных спорткомплекс подготовил экскурсионную программу по Большой спортивной арене. 14 февраля горожане смогут посетить экскурсию по одному билету на двоих.

После прогулки по арене всех желающих ждут на катке, площадь которого составляет 16 тысяч квадратных метров. А вечером гостей ждет специальная музыкальная программа от ведущих радио "Хит FM".

"На катке в "Лужниках" прозвучат самые громкие признания в любви и самые романтические треки, будет много сюрпризов и подарков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюбленных. Всего запланировано около 60 мероприятий. Они пройдут с 12 по 15 февраля. Москвичей ждут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и многое другое.

Кроме того, в День всех влюбленных молодоженам вручат сувениры из ствола кремлевской ели в виде подставки под кольца и семена кремлевской елки.

Также 14 февраля москвичи смогут признаться в чувствах своим возлюбленным с большого медиаэкрана. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00.