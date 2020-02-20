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Общество

13:10

Детский омбудсмен призвала не запрещать подросткам гаджеты и видеоигры

общество технологии дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей не запрещать детям использовать гаджеты и видеоигры. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Омбудсмен отметила, что зачастую родители пытаются запретить своим детям играть в мобильные игры из-за незнания и боязни подобных приложений. Она считает, что справиться с этой ситуацией возможно с помощью выработанной этики информационной среды на уровне государства, школы и индустрии компьютерных развлечений.

"Необходимо научиться контактировать с этими производителями, договариваться с ними о производстве контента, побуждать индустрию создавать правильный контент. Сделать так, чтобы цифровая индустрия задумывалась не только о сиюминутной выгоде, но и о будущем подростков", – сказала Ярославская.

Специалист уточнила, что в современном мире каждый ребенок должен уметь пользоваться мобильными устройствами, потому что иначе "дети будут неконкурентноспособными в развивающемся мире".

Ранее клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс рассказал, что зависимость от видеоигр у ребенка может развиться из-за неправильных действий родителей. В Роскачестве рекомендовали родителям договариваться с ребенком о том, сколько времени и когда он может проводить за компьютером. Также детей следует отдавать в кружки и секции, где их энергия будет направляться в правильное русло.

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