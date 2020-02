Психолог рассказал, как бороться с детской зависимостью от видеоигр

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс рассказал, что зависимость от видеоигр у ребенка может развиться из-за неправильных действий родителей, сообщает ИА "НСН".

Ранее в Роскачестве рекомендовали родителям договариваться с ребенком о том, сколько времени и когда он может проводить за компьютером. Также детей следует отдавать в кружки и секции, где их энергия будет направляться в правильное русло.

Если эти методы не помогают, эксперты советуют обратиться к детскому психологу. Также родители должны подавать личный пример – не пользоваться при детях телефоном или компьютером слишком долго.

Хорс считает эти меры действенными только в качестве профилактики, когда зависимости нет. С самой зависимостью он предлагает бороться психотерапией, причем лечить всю семью.

"Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку", – отметил специалист.

По словам Хорса, понять, есть ли у ребенка зависимость или нет, можно, отобрав у него гаджет. "Если у него психически дискомфортное состояние, он тревожится, не находит себе места, раздражен, кричит, требует, угрожает – это признак зависимости, аналог наркоманской ломки", – рассказал он.

В этом случае нужно обратиться к психологу и смотреть, где на уровне семьи есть проблемы. Ребенок будет сопротивляться, но потом переключится на более активную деятельность, связанную с коммуникацией и физической активностью.

"Все родители знают, что делать, но не все делают", – добавил специалист.

Ранее журнал Time назвал лучшие игры десятилетия. В список американского издания вошли League of Legends, Minecraft, Portal 2, Dark Souls, Skyrim, GTA 5, Pokémon Go, The Legend of Zelda, Fortnite и Disco Elysium. Автор публикации отметил, что за последние годы культурное влияние видеоигр значительно выросло. Также эта индустрия стала прибыльнее, чем кино, телевидение или музыка.