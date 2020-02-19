Россиянам рассказали об опасных мобильных приложениях

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Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал о приложениях, которые опасно скачивать, сообщает "Дни.ру".

В частности, он посоветовал не устанавливать программное обеспечение по удаленному управлению компьютером. Именно через подобный софт злоумышленники получают доступ к банковским картам пользователей.

Также он указал на опасность сторонних приложений для отслеживания местоположения ребенка. Злоумышленники могут взломать его и получить данные о том, где сейчас находится ребенок, с целью его похищения.

Никитин отметил и программное обеспечение, получающее доступ к телефонной книге, но не сообщающее об этом пользователю. Также, по мнению специалиста, не стоит пользоваться приложениями по блокировке спам-звонков.

Ранее компания Huawei дала согласие на предустановку российского софта на свои гаджеты. Аналогично на требование отреагировали представители Samsung и Xiaomi.