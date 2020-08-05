Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Fold 2

19:53
Фото: youtube.com/evleaks
Samsung в рамках онлайн-презентации Unpacked 2020 представил 2-е поколение смартфона со складывающимся экраном Galaxy Z Fold.
Новую модель отличает более крупный и почти безрамочный внешний дисплей и тройная тыловая камера. Также были устранены главные недостатки предыдущей версии.
Диагональ внешнего экрана выросла до 6,2 дюйма, размер внутреннего – 7,6. "Челка" на внутренней стороне исчезла – ее сменила "дыра" (Infinity-O) под селфи-камеру.
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, оснащен 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон появится на рынке в двух цветах – бронзовом и черном.
Цена и дата релиза пока не уточняются. Больше об устройстве в компании обещают рассказать в сентябре.
Ранее изображение из соцсети привело к поломкам смартфонов Samsung. Картинкой поделился один из пользователей. На ней изображены горы и озеро на фоне заката.
В комментариях под изображением подписчики подтверждали, что их гаджеты ломались после установки данной фотографии в качестве фона. Некоторые заявили об исчезновении всех данных.
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