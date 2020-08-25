Россияне стали чаще покупать смарт-часы

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Аналитики сообщили, что в начале августа наблюдалось резкое увеличение продаж смарт-часов, включая детские гаджеты с функцией прослушивания. Об этом сообщается в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", передает RT.

С 1 по 12 августа продажи данной категории товаров выросли на 89% (сравнивались показатели за аналогичный период прошлого года). Кроме того, средний чек на покупку умных часов и браслетов составил 4200 рублей.

Специалисты уточнили, в топ-покупок среди смарт-часов по объему продаж попали устройства на IOS, фитнес-браслеты на Android и детские умные часы на Android с функциями прослушивания и дистанционного контроля.

Аналитики объяснили, что подобная тенденция прослеживается в связи с желанием родителей обезопасить детей от просмотра лишнего контента на гаджетах. Помимо того, наиболее востребованы подобные устройства в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Ранее Роскачество объяснило опасность умных гаджетов. При этом эксперты призывают не подключаться к незащищенным общедоступным сетям Wi-Fi.