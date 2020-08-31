Эксперт назвал причины нагревания смартфона

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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, почему смартфон может нагреваться. В разговоре с агентством "Прайм" он пояснил, что в некоторых случаях это может нести опасность.

В частности, Щельцин указал, что причиной нагрева может быть недостаточное для работы приложений качество связи. Как правило, быстрый интернет нужен месенджерам, картам и почтовым сервисам.

Если необходимое соединение отсутствует, то приложение начинает отправлять большое количество запросов. Это приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и в результате к нагреванию.

Кроме того, при активном использовании интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth может произойти перегрев процессора, так как не все гаджеты предназначены для интенсивной работы. В таком случае стоит выключить аппарат.

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.