iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты – СМИ

16:58
Фото: en.letsgodigital.org
В конструкции нового поколения смартфона iPhone, возможно, будут использованы стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Данное стекло может защитить экран от падения с двухметровой высоты, сообщает Phone Arena.
Новые телефоны компания Apple, как ожидается, представит миру 13 октября. За разработку защитного стекла отвечает организация Gorilla, его продемонстрировали летом 2020 года. Так, по данным издания, новое стекло устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6.
Согласно инсайдерским сведениям, устройства от Apple получат доработанное стекло. В результате, как предполагается, оно станет более устойчивым к царапинам на поверхности.
Аналитики SquareTrade добавили, что чаще всего владельцы современных смартфонов сталкиваются с поцарапанным или треснувшим дисплеем.
Ранее говорилось, что в iPhone 13 сохранят деталь, раздражающую всех.
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