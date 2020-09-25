Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом

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В Великобритании девочка до десяти лет питалась только чипсами и хлебом из-за необычной болезни, сообщает Fox News.

Сперва Марта Дэвис ела привычную для детей своего возраста пищу. Однако, когда ей исполнилось 1,5 года, у нее развилось необычное расстройство психики, связанное со страхом перед непривычной едой.

Как рассказала мать девочки, она начала кричать и отпихивать от себя пищу. Несмотря на все старания матери справиться с этим, со временем ситуация ухудшилась.

В итоге Марта стала есть только тосты и чипсы. Не разрешилась проблема, даже когда девочка пошла в школу и увидела, чем питаются ее сверстники. Ребенок ел по два тоста с маслом на завтрак и по три – на ужин, причем хлеб был только одной марки.

Родители девочки решили обратиться к гипнотерапевту, чтобы помочь Марте преодолеть фобию. После первого сеанса их дочь съела корочку от пиццы, а впоследствии – овощи и фрукты. Спустя несколько недель она попробовала около 50 новых блюд и продуктов.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят. Она напомнила, что многие знают о свойствах шоколада и бананов, которые эффективно поднимают настроение, однако, по ее словам, есть и другие продукты с такими же свойствами. К примеру, улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания способствуют жирные сорта рыбы. Происходит это за счет содержащегося в них йода.

Полезна также морская капуста, так как в ней содержится весь спектр витаминов, отвечающих за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, которые задают тонус и поддерживают работоспособность.

Испортить настроение могут энергетические напитки. По словам врача, одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Она объяснила, что от таких напитков сперва идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение, и состояние становится хуже.

