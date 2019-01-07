Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

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Томос об автокефалии "новой церкви" Украины вскоре увезут из Киева обратно в Стамбул − на подпись представителей Синода Константинопольского патриархата. Об этом сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины Андрей Юраш.

По его словам, в ближайшие дни томос вернут в Стамбул, "поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом". "Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", − пояснил Юраш на рождественской службе в соборе Святой Софии в Киеве, трансляцию которой вел телеканал NEWSONE.

Как отметил представитель Минкультуры Украины, заседание Синода Константинопольского патриархата состоится через два дня, там и должны подписать документ об автокефалии. После этого томос вновь привезут на Украину, где его будут хранить "в особых условиях", добавил Юраш.

Накануне Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии православной церкви Украины, подписанный им 5 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, направил Варфоломею письмо, призвав последнего отказаться от создания новой церковной структуры на Украине.