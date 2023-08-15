У наместника Киево-Печерской лавры Павла диагностировали острый инфаркт миокарда

Фото: ТАСС/Информационно-просветительский отдел УПЦ

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман заявил, что у мужчины диагностировали острый инфаркт миокарда. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда", – отметил он.

Ранее Чекман заявлял, что медики одной из кардиологических киевских клиник провели операцию митрополиту Павлу, которого в срочном порядке доставили в кардиологическое отделение. Он подчеркнул, что состояние наместника требовало оперативного медицинского вмешательства.

В начале марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) должны были покинуть монастырь до конца месяца в связи с расторжением договора аренды.

Позже, 6 июня, монахов обязали покинуть лавру в течение трех дней, через месяц украинские силовики захватили несколько корпусов здания.

В апреле митрополита Павла заподозрили в сотрудничестве с российской стороной, позже мужчину отправили под домашний арест.

14 июля Соломенский районный суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры под арест в СИЗО. Он мог выйти из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен. Сам митрополит Павел не признал вину.



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