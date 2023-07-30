Патриарх Кирилл не согласился с теорией Карла Маркса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не согласен с экономической теорией Карла Маркса. Своим мнением он поделился в ходе встречи с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление – это убеждения людей", – цитирует его РИА Новости.

Глава РПЦ подчеркнул, что признает важность экономики и ее параметров, потому что "обычно судят по ним". Тем не менее он уверен, что в основе общества лежат его традиции, культура и религия.

Ранее Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда страна жертвует многим ради ближних. По его словам, священнослужитель имеет право обустраивать свой быт достойным образом, однако в этом не должно быть вычурности.

