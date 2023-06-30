Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы мирного урегулирования СВО

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи обсудили инициативы мирного решения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу печати Святого престола.

Встреча состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. В ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

"Кардинал Дзуппи также провел плодотворную встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому он передал приветствия святого отца и с которым он также говорил о гуманитарных инициативах, которые могли бы способствовать мирному урегулированию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что результаты беседы религиозных деятелей будут доведены до Франциска. После этого в Ватикане определят дальнейшие инициативы.

На сайте Русской православной церкви, в свою очередь, отметили, что патриарх Кирилл считает необходимым участие церквей в ситуации, когда между странами и народами возникает напряжение. По его мнению, они должны принимать участие в работе, которая направлена на примирение, на развитие и установление более прочных отношений и на развитие взаимопонимания.

До этого посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. После этого ему выдали разрешение на визит в Москву, чтобы изучить позицию РПЦ.