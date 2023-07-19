Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши и поступков, когда страна жертвует многим ради ближних.

По словам патриарха Кирилла, священнослужитель имеет право обустраивать свой быт достойным образом, однако в этом не должно быть вычурности.

"Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши. Тем более в нынешнее время, когда вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних. Неприемлемо и надменное поведение клирика", – цитируют его на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх заключил, что священнослужитель не должен совершать поступков, которые явно не отвечают священному сану.

Ранее патриарх Кирилл и посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи обсудили инициативы мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе встречи священнослужитель РПЦ заявил, что считает необходимым участие церквей в ситуации, когда между странами и народами возникает напряжение. Патриарх Кирилл уверен, что их действия должны быть направлены на развитие, установление более прочных отношений и взаимопонимания.



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