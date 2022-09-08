Латвийскую православную церковь признали независимой от Московской патриархата

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Правки к закону о православной церкви приняли депутаты Сейма Латвии. Теперь Латвийская православная церковь стала независимой от Московского патриархата, сообщает сайт Сейма.

"С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви, устраняя влияние и власть Русской православной церкви над нашей православной церковью", – сообщил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминьш.

Кроме того, он считает, что решение отвечает интересам всего общества, а в частности национальной безопасности народа.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии признал РФ страной, которая поддерживает терроризм. Власти также призвали Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на желание Латвии признать Россию террористическим государством. Она подчеркнула, что подобная акция приведет к "губительным последствиям для самой Латвии".