Священник назвал термин "безопасный аборт" ненаучным и манипулятивным

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Термин безопасный аборт ненаучен, его нужно исключить из текстов документов и нормативно-правовых актов. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит РИА Новости.

В субботу отец Федор выступил на Международной медицинской научно-практической конференции на тему "Аборт и здоровье женщины", которая проходит в Москве. Целью конференции является популяризация актуальных научных материалов о последствиях абортов на здоровье женщин.

В рамках своего выступления на конференции отец Федор заявил, что термин безопасный аборт необходимо исключить из текстов нормативно-правовых актов, писем, протоколов и других документов, как вводящий в заблуждение. По его словам, этот термин носит манипулятивный характер.

"О том, что он не корректен говорили сегодня академики и доктора наук. Надеюсь, что эти слова услышат те, от кого зависит приведение нашего законодательства в соответствие с традиционными нравственными ценностями, где жизни и достоинству человека отведено первое место", – отметил Лукьянов.

Он напомнил, что аборт всегда несет угрозу жизни и здоровью матери и ребенка, поэтому позиция Церкви всегда неизменна: аборт был и остается детоубийством и не должен оплачиваться государством.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии. Путин отметил необходимость достижения перелома демографической ситуации в стране путем поддержки семей, будущих мам и традиционных ценностей. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.