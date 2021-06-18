В теории полового отбора Дарвина обнаружили ошибку

Фото: depositphotos/mocreate

В теории полового отбора Чарльза Дарвина есть ошибки, заявили британские ученые. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению Дарвина, яркие половые признаки (хвосты, рога и т. д.) самцов увеличивают шансы в поиске полового партнера. Это ученый обуславливал неравномерным соотношением мужских и женских особей. В частности, он считал, что выбор всегда делает численно меньший пол.

Специалисты из университета Бата обнаружили, что такие наблюдения неверны.

"Но, как ни удивительно, наши открытия говорят о том, что Дарвин ошибся. Мы обнаружили, что половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, а когда их много – и это означает еще раз взглянуть на давление отбора в популяциях животных, характеризующихся неравномерным соотношением полов", – сказано в материалах исследования.

Ранее исследователи Университета Дьюка заявили, что дружелюбие и сотрудничество живых организмов являются главным принципом "эволюционного выживания". Данная версия опровергает теорию естественного отбора Чарльза Дарвина, согласно которой ключевым фактором эволюции является конкуренция.

