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Общество

12:07

Эксперты рассказали, как эффективнее запомнить новую информацию

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Мозг лучше усваивает новую информацию, если в процессе обучения делать небольшие перерывы. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на американских нейробиологов.

По словам специалистов, отдых играет большую роль в процессе обучения.

"Наши результаты показали, что при обучении новому навыку отдых в состоянии бодрствования играет такую же важную роль, как и практика", – отметили эксперты.

Известно, что в исследовании участвовали 33 человека. Все они были правшами, а ученые предложили им печатать текст левой рукой. Так, 10 секунд они выполняли задание, а следующие 10 секунд отдыхали. Во время перерыва в голове непрерывно прокручивается в ускоренном темпе последовательность действий – в 20 раз быстрее первоначальной скорости, с которой участники печатали.

По мнению ученых, скорость корректной печати у испытуемых при таком повторе действий значительно улучшилась.

Кроме того, исследователи отметили, что понимание роли нейронного повтора в обучении может не только способствовать эффективному запоминанию, но и позволить восстановить навыки, которые были утеряны вследствие неврологических повреждений, таких как инсульт.

Ученые Королевского университета Канады ранее придумали способ, при помощи которого можно определить, сколько мыслей появляется у человека в голове ежедневно. Оказалось, что в среднем это около 6 200 разных мыслей.

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