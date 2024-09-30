Патриарх Кирилл заявил, что эволюция свидетельствует о божественном замысле о человеке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эволюция свидетельствует о божественном замысле о человеке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус".

По его словам, в связи с этим он никогда не рассматривал ее и теорию Чарльза Дарвина в частности как фактор, который мог бы звучать в качестве аргумента при антирелигиозных спорах. Кроме того, патриарх напомнил, что сам Дарвин был "очень верующим человеком", передает его слова "Московский комсомолец".

Патриарх отметил, что бог вложил в людей способность к развитию. По его мнению, эволюция является свидетельством того, что человек может развиваться, опираясь во время этого процесса на некоторые внешние факторы.

Однако при этом важно, чтобы вмешательство людей не создавало помех для развития личности, которое было определено богом, обратил внимание патриарх.

Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости исключить из школьных учебников теорию Дарвина, аргументировав это тем, что она может ввести в заблуждение.

Таким образом он поддержал идею помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева об исключении информации об этой теории из образовательной программы, поскольку она "противоречит религиозному воспитанию".

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что в этом случае необходимо ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, а о вдумчивом и глубоком представлении многообразия научного мира. Также он напомнил, что неизбежный конфликт науки и религии – ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени.