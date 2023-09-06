Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздадут в Музее Победы в День города

Фото: Агентство "Москва"

В честь празднования 876-летия столицы 9 и 10 сентября в Музее Победы на Поклонной горе воссоздадут атмосферу Москвы 1940-х годов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Гости узнают, какой была столица в годы Великой Отечественной, как защищали Москву ее жители, какие профессии были востребованы. На площадке "Фронтовая агитбригада" реконструкторы расскажут о заградительных аэростатах, которые использовались для обороны города в военное время, и покажут макет цеппелина", – говорится в сообщении.

Помимо этого, посетители музея смогут узнать о бомбардировках Москвы зажигательными бомбами и попытаться "потушить" снаряд в локации "Площадь мастеров".

Всего около Музея Победы для гостей будут представлены более 50 интерактивных площадок, оформленных в тематике 1940-х годов. Там же состоятся мастер-классы, игры, турниры и выставки.

Кроме того, посетители учреждения смогут пройти тематический квест с "красноармейскими книжками". В них будут проставлять отметки за выполнение заданий. Самым активным участникам вручат призы.

Мероприятия в честь Дня города также организуют в Московском дворце пионеров. Гости смогут посетить мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Праздник начнется в 12:00 9 сентября, его откроет концерт детских творческих коллективов "Под парусами детства" образовательного комплекса "Воробьевы горы".



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