Столичные цветники обновили ко Дню города

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В преддверии празднования Дня города в Москве обновили цветники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ко Дню города, который будет отмечаться в Москве в предстоящие выходные, обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В 2023 году в столице на 880 тысячах квадратных метров клумб высадили более 56 миллионов растений 140 видов. В их числе оказались астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии.

Самые большие цветники традиционно располагаются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Благодаря поэтапному плану высадки цветы украшают городские клумбы до поздней осени.



9 и 10 в честь празднования 876-летия Москвы во всех ее округах организуют праздничные концерты. Одно из масштабных мероприятий ожидается в субботу в "Лужниках", где выступят известные отечественные исполнители. Ознакомиться с подробной программой мероприятий в столице в День города на можно на портале мэра и правительства Москвы.



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