80% бесплатных билетов на "Солнце Москвы" в День города разобрали

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Из-за высокого спроса получить бесплатный билет на посещение "Солнца Москвы" 9 и 10 сентября теперь можно только в кассах колеса обозрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

В пресс-службе объяснили это тем, что 80% билетов уже разобрали. При этом ранее в Сети появлялась информация о том, что желающим попасть на колесо обозрения в День города якобы нужно отстоять очередь из 60 тысяч человек.

В конце августа в столице прошло тестирование электронного голосования в преддверии выборов мэра города. В ходе него москвичи выбирали, что столичным властям следует сделать в День города.

Большинство проголосовало за бесплатные аттракционы 9 и 10 сентября. Такую возможность предоставит 21 парк города, подведомственный столичному департаменту культуры. В числе бесплатных аттракционов оказалось и "Солнце Москвы", запись на которое изначально была доступна через сайт.



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