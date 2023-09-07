Мастер-классы по готовке блюд на дровяных офирах и в печах состоятся в День города

Фото: "Московские сезоны"

Жителей столицы и ее гостей в рамках мастер-классов, открытых в честь празднования Дня города на фестивальных площадках, научат готовить различные блюда на дровяных офирах и в традиционных печах. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В период празднования Дня города с 8 по 10 сентября на площадках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" можно будет узнать оригинальные рецепты, послушать увлекательные истории поваров и понаблюдать за работой мастеров", – добавили организаторы.

Отмечается, что 8 сентября с 17:00 у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции столичного метро "Некрасовка" на территории фестивальных площадок посетителям расскажут, как правильно приготовить шашлык из свежих овощей.

В этот же день с 15:00 на бульваре Дмитрия Донского и в Крюкове горожан научать варить на офире рассольник. Приготовить интересное блюдо на офире можно в том числе на новой фестивальной площадке, которая откроется ко Дню города в Олимпийской деревне, а также на улицах Городецкой, Адмирала Руднева, Профсоюзной, Митинской и других, добавили в оргкомитете.

Мастер-классы, связанные с приготовлением блюд в русской печи, состоятся на улице Святоозерской, Ключевой у метро "Алма-Атинская" и на Теплом Стане 8 сентября в 17:00. Повара расскажут жителям города, как приготовить традиционный русский пирог – кулебяку с лососем.

"9 и 10 сентября в 13:00 в традиционной русской печи на этих площадках "Московских сезонов" испекут пирожки с начинкой из печени и сладкой моркови. А в 15:00 поставят на огонь блины с грибным припеком", – рассказали организаторы.

В рамках празднования Дня города в этом году на фестивальных площадках пройдут 500 часов мастер-классов, 500 часов спортивных программ и 110 открытых мастер-классов на офирах и печах, резюмировали в оргкомитете.

Ранее сообщалось, что мероприятия по случаю празднования Дня города 9 и 10 сентября пройдут во всех округах Москвы.

Так, в 12:00 9 сентября и в 15:00 10 сентября на Цветном бульваре состоятся концерты с участием звезд российской эстрады и благотворительная ярмарка. На Поклонной горе пройдут выступления танцевальных, вокальных и театральных коллективов, а в "Музеоне" в дни празднования 876-летия Москвы организуют "ДВИЖ Фест" и "Движ Kids".



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