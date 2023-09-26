Финал спартакиады "Моспром" пройдет в "Лужниках" 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал пятой столичной спартакиады "Моспром" состоится на территории спорткомплекса "Лужники" 30 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Спартакиада "Моспром" объединяет специалистов разных отраслей: от пищевой промышленности до машиностроения. Помимо этого, ее участниками стали студенты колледжей и вузов.

"В этот раз в финальных играх будут состязаться свыше двух тысяч человек – представители 106 предприятий и более 40 вузов и колледжей. В юбилейный год мы решили сделать финал спартакиады общественным праздником и пригласить всех желающих поддержать участников", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятиях финальной части спортивного события выступят многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, музыкальная группа Brevis Brass Band, а также Екатерина Гусева с диджей-сетом.

В ходе развлекательной программы гости смогут научиться печь пончики, костомизировать футболки и создавать мотивирующие плакаты. На площадке в "Лужниках" посетители также смогут сыграть в городки, аэрохоккей и дартс.

Регистрация участников и сбор гостей начнутся в 09:00. В 14:00 состоится церемония награждения и начнут работу развлекательные площадки. Финальные спортивные состязания продлятся до 18:00.

Посетить финал спартакиады "Моспром" в "Лужниках" можно бесплатно.

Накануне в "Лужниках" состоялось открытие II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ. Всего в состязаниях с 25 по 28 сентября примут участие 400 спортсменов – юноши и девушки (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 21 года) из 41 региона России.



Собянин и Краснов открыли Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука