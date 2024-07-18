Почти половина опрошенных россиян получила квартиры в наследство

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Среди тех россиян, которые приняли участие в недавнем опросе, 47% заявили, что получали в наследство недвижимость, передает "Газета.ру".

При этом в их числе 41% приняли его, еще 6% – отказались. Вместе с тем 53% опрошенных рассказали, что не получали такого наследства, однако 37% из них заявили, что хотели бы этого, а 16% отметили, что им это не нужно.

Кроме того, 29% респондентов отметили, что планируют жить в тех квартирах, которые будут переданы им по наследству. Вместе с тем 24%, наоборот, намерены ее продать. Также 19% участвовавших в опросе россиян отметили, что воспользовались бы этой недвижимостью для сдачи в аренду, а 18% передали бы это жилье своим родственникам или детям. Также каждый десятый опрошенный (10%) отметил, что имеет иные мысли на этот счет.

В рамках опроса респонденты также назвали основные сложности, с которыми им пришлось столкнуться в ходе наследования недвижимости. Среди них оказались такие проблемы, как оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и общее состояние недвижимости (8%). О дорогостоящем ремонте высказались 7% россиян. Еще 4% респондентов переживают о невозможности жить в полученных квартирах, 3% заявили о проблемах с продажей недвижимости или ее сдачей в аренду, а 42% отметили наличие иных сложностей.

Большая часть россиян (72%) рассказали, что не учитывают наследство в долгосрочных планах. Вместе с тем 15% опрошенных отметили, что рассчитывают на него, а 13% питают надежду на получение недвижимости.

Онлайн-опрос был проведен в июле 2024 года. Своим мнением в ходе него поделились более 160 тысяч респондентов, возраст которых варьируется от 18 до 45 лет, из всех регионов России.

Между тем многие жители Москвы снимают квартиры. Дешевле всего сейчас арендовать квартиру можно в старой Москве в районе Вешняки. Она обойдется в среднем в 46 тысяч рублей, а также в новой части столицы – поселении Рязановское, где снять жилье можно в среднем за 37,5 тысячи рублей.

На втором месте в старой Москве оказался район Царицыно, где медианная ставка аренды составляет почти 48,9 тысячи рублей. Третья позиция в этом рейтинге принадлежит одновременно двум районам – Ярославскому и Восточное Дегунино. Здесь за месяц проживания в арендованной квартире в среднем придется отдать около 50 тысяч рублей.

Кроме того, в списке районов с самыми дешевыми вариантами жилья оказались Некрасовка (50,3 тысячи рублей), Выхино-Жулебино (50,9 тысячи рублей), Ивановское (51,1 тысячи рублей), Восточное Измайлово (51,3 тысячи рублей), Новокосино (51,6 тысячи рублей) и Бирюлево Восточное (51,8 тысячи рублей). Последним в данном рейтинге оказалось Северное Медведково, на территории которого средняя стоимость долгосрочной аренды равна 52 тысячам рублей.

В свою очередь, в ТиНАО за Рязановским по списку следует поселение Десеновское (41,7 тысячи рублей), Филимонковское (43,4 тысячи рублей), Кокошкино (44,4 тысячи рублей) и Сосенское (50,8 тысячи рублей).

"Подобрать квартиру для долгосрочной аренды в этих локациях можно и по меньшей стоимости. Например, в Вешняках минимальный бюджет для съема квартиры составляет 39 тысяч рублей, в Царицыне – 35 тысяч рублей, в Ярославском – 32 тысячи рублей. В ТиНАО цены еще ниже. Минимальная стоимость в Рязановском – 27 тысяч рублей, в Десеновском – 29 тысяч рублей, а в Филимонковском – 25 тысяч рублей", – рассказал в ходе беседы с изданием риелтор Роман Жуков.

Он также отметил, что сэкономить на аренде жилья можно даже во время привычной сезонной активности. Для этого эксперт посоветовал тщательно изучить рынок и просматривать объявления как можно чаще. Не менее важно, по его словам, следить за изменением стоимости понравившихся квартир.

В июне минимальная стоимость аренды квартир в Москве составила 36 тысяч рублей. За такую сумму желающие могли снять жилье в поселении Рязановском в ТиНАО. На втором месте оказалось Кокошкино в ТиНАО со ставкой в 39 тысяч рублей, а третье место заняло поселение Десеновское также в ТиНАО – 40 тысяч рублей.