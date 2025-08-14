Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО

Фото: depositphotos/Fascinadora

Граждане РФ не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно с 2026 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе ЦБ РФ, человеку откажут в выдаче нового займа, если у него уже есть непогашенный долг. Кроме того, с 2026 года в стране введут трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы человек мог обдумать свое решение. Также планируется снизить максимальный уровень переплаты по микрозаймам с 130 до 100%.

Данные меры будут рассмотрены в Госдуме этой осенью. Предложения уже обсуждались с различными ведомствами и участниками рынка. Правительство поддержало эту инициативу, особенно на фоне роста спроса на микрозаймы у россиян.

В свою очередь, эксперты выражают опасения, что такие меры приведут к росту теневого кредитования, в связи с чем придется ужесточить контроль за этой сферой.

В ближайшее время в Госдуму также могут внести законопроект о запрете банкам передавать коллекторам долги россиян с просрочкой свыше 60 дней. Главная цель закона – заставить кредитные организации работать с клиентами, когда у тех только начала появляться задолженность.

Кроме того, в ГД внесли законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям (МФО) заключать договоры займа в электронной форме, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи.