18 декабря, 16:30

Политика

В Госдуме поддержали решение МГПУ об отказе от непрофильных направлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение Московского государственного педагогического университета (МГПУ) отказаться от непрофильных направлений является грамотным и взвешенным. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании – это база", – приводит слова Чернышова РИА Новости.

Депутат считает, что это та модель, по которой должны идти и другие педагогические вузы, в том числе в регионах. Он также добавил, что студенты МГПУ непрофильных специальностей пострадать не должны.

"Они поступали в лидерский вуз и окончить должны вуз статусом никак не ниже", – подчеркнул Чернышов.

По его словам, таким студентам необходимо предложить возможность перевода в лучшие университеты по их направлению.

Ранее стало известно, что МГПУ с 1 сентября 2026 года закроет все непедагогические направления, а студенты этих специальностей будут переведены в другие вузы. В частности, речь идет о направлениях "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн".

Перевод будет организован целыми учебными группами. Образовательные программы и условия обучения полностью сохранятся.

политикаобразованиеобществогород

