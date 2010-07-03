Лечащий врач Юлии Началовой рассказал о заболевании певицы

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Бывший лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров рассказал о заболеваниях артистки. По словам медика, полгода назад в его клинике певице подбирали курс лечения подагры.

"Мы добились достаточно стойкой ремиссии по подагре, соответственно, она вела свой обычный образ жизни, гастролировала. Мы договорились, что она будет на связи, если какие-то вопросы возникнут. Но, судя по тому, что она не обращалась, у нее все было достаточно хорошо. И вот то, что сейчас случилось, это внезапная вещь. Проблем там много, и действительно, даже и подагра запущенная могла привести к такому результату", – рассказал врач телеканалу Москва 24.

Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в субботу, 16 марта. Артистка несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина ее плохого самочувствия официально не называлась; при этом сообщалось, что она находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.

По словам отца певицы, причина смерти дочери – абсцесс. Болезнь начала развиваться из-за неудачной пластической операции.

"Чуть позже будет официальное заключение. Предварительно, это абсцесс и сердце. Была рана, туда была занесена инфекция", – рассказал телеканалу Москва 24 Виктор Началов.

Близкие и поклонники творчества Юлии Началовой скорбят о смерти певицы

Родные, коллеги и поклонники творчества Юлии Началовой скорбят о смерти певицы.

"Это была светлый человек, теплый человек. Таких в шоу-бизнесе будет не хватать. Мы с ней общались 10 февраля. У меня даже еще дома стоят корзины цветов, которые она мне подарила на день рождения", – рассказал Сергей Пенкин.

Певец Митя Фомин рассказал, что замечал Началову в последнее время в угнетенном состоянии. "Чувствовал, что последнее время она была угнетена, обеспокоена. Но у артистов не заведено секретничать в каких-то важных делах, тем более о здоровье", – сообщил артист.

Телеведущий Юрий Николаев, который вел передачу "Утренняя звезда", заявил, что его программу без Началовой представить невозможно. "Это малышка обаятельная, с чувством юмора, с которой было легко работать и на сцене и за кулисами", – сказал Николаев.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем стала участнице телевизионного конкурса "Утренняя звезда", где одержала победу. Ее последний клип – "Я выбираю" – вышел в 2018 году. Помимо музыки она часто работала на телевидении; в 2019 году она стала одной из наставников в музыкальной программе "Один в один" на "России-1".