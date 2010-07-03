В Мосгордуме оценили идею увековечить имя Началовой

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В Московской городской думе оценили идею увековечить имя Юлии Началовой в столице. По словам депутата Евгения Герасимова, такая инициатива должна исходить либо от людей, которые жили "рядом" с ней, либо от "творческого союза".

"Давайте смотреть по тем предложениям, которые поступят. Если поступят, тогда почему нет", – цитирует РИА Новости парламентария. Герасимов также добавил, что, по его мнению, Началова была "красивой, талантливой девочкой".

Певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в субботу, 16 марта. Артистка несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина ее плохого самочувствия официально не называлась; при этом сообщалось, что она находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.

По словам отца певицы, причина смерти дочери – абсцесс. Болезнь артистки начала развиваться из-за неудачной операции по увеличению груди. Оказалось, что вставленные импланты не прижились и это привело к заражению крови. В итоге у Началовой отказали почки. Дату панихиды и похорон объявят позднее.

Виктор Началов рассказал о причинах смерти дочери

Коллеги артистки выражают соболезнования. Так, Сергей Лазарев признался, что всегда называл Юлию Началову "русской Мэрайей Кэри" за необычный голос. "У Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические фигуры, украшающие мелодию), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные...", – написалпевец своем аккаунте в Instagram.

Певица Катя Лель рассказала телеканалу Москва 24, что Началова держалась до последнего. "Она шутила, улыбалась, не подавала вида, что ей плохо. Это было видно только по состоянию рук и ног", – поделилась исполнительница.

Телеведущий Юрий Николаев, который вел передачи "Утренняя звезда" и "Утренняя почта", заявил, что Началова была "удивительно способной девочкой". В частности, он рассказал, что она не пела под фонограмму.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем стала участнице телевизионного конкурса "Утренняя звезда", где одержала победу. В 1992 году Началову пригласили вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости". Спустя три года вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа".

Ее последний клип – "Я выбираю" – вышел в 2018 году. Помимо музыки она часто работала на телевидении; в 2019 году она стала одной из наставников в музыкальной программе "Один в один" на "России-1".