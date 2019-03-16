Умерла певица Юлия Началова

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве в возрасте 38 лет. Об этом ее официальный представитель Анна Исаева сообщила в Instagram.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", – написала представитель артистки.

В реанимацию одной из столичных клиник артистку доставили после осложнений подагры. Со слов Исаевой, три дня назад певицу прооперировали. Затем врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло улучшить состояние Началовой.

Болезнь артистки начала развиваться из-за неудачной операции по увеличению груди. Оказалось, что вставленные импланты не прижились и это привело к заражению крови. В итоге у Началовой отказали почки.

Также СМИ сообщали, что у певицы якобы случился отек мозга, который сопровождается двусторонней пневмонией. Однако родные Юлии опровергли эти слухи.

Уже после смерти певицы ее отец, продюсер Виктор Началов заявил, что Юлия умерла от абсцесса. Он уточнил, что дату панихиды и похорон объявят позднее.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем стала участнице телевизионного конкурса "Утренняя звезда", где одержала победу.

В 1992 году Началову пригласили вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости". Спустя три года вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа". Тогда же Юлия отправилась на международный вокальный конкурс Big Apple-95, где завоевала Гран-при. При этом среди ее конкурентов были Кристина Агилера и Дина Браун.

За годы творческой деятельности Началова записывала альбомы, снималась в фильмах и участвовала в музыкально-пародийном шоу "Один плюс один".

Впервые с проблемами со здоровьем певица столкнулась в начале 2000-х годов, когда у нее диагностировали нервную анорексию. А после операции по увеличению груди она на протяжении восьми лет боролась с подагрой и системной красной волчанкой. Появившуюся затем гангрену ноги вызвали незначительная травма и самостоятельное лечение лидокаином.

