Семья Началовой опровергла ухудшение состояния певицы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, не ухудшалось, рассказала ТАСС менеджер артистки Анна Исаева со ссылкой на семью телеведущей.

"Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ, – нет", – сказала пиар-директор Началовой.

Ранее СМИ сообщили, что у 38-летней певицы якобы начался отек мозга, который сопровождается двусторонней пневмонией.

В то же время Исаева отмечала, что 14 марта Началовой стало "на один шажок лучше, чем было". "Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается", – писала менеджер в Instagram.

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы



11 марта стало известно, что Началову госпитализировали в тяжелом состоянии из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Позже певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, "чтобы организм отдохнул".

При этом диагноз артистки неизвестен. Ранее она признавалась, что пять лет борется с подагрой.