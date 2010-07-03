Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации

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Анна Исаева, пиар-директор Юлии Началовой, прокомментировала информацию о выписке певицы из реанимации.

Менеджер сказала РБК, что "не будет комментировать глупости". Ранее телеканал "Звезда" сообщил, что Началову выписали из реанимации.

13 марта Исаева рассказала, что артистку ввели в искусственную кому, "чтобы организм отдохнул". Состояние телеведущей оценивается как тяжелое.

По словам Исаевой, никто не ожидал, что болезнь певицы приобретет столь серьезную форму. Однако потом Началова "резко почувствовала себя плохо".

Юлию Началову подключили к аппарату ИВЛ



11 марта "Пятый канал" сообщил, что Началову госпитализировали в тяжелом состоянии из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

12 марта телеканал РЕН ТВ рассказал о подключении певицы к аппарату искусственной вентиляции легких.