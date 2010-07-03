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14:24

Представитель Юлии Началовой рассказала о причине ее обращения к врачам

общество культура

14:24

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Певица Юлия Началова обратилась к врачам для общего медобследования. Об этом Агентству "Москва" сообщила пиар-менеджер артистки Анна Исаева.

"С артисткой все благополучно", – заверила пиар-менеджер. По ее словам, "пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу", Юлия Началова "проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы".

Исаева напомнила, что несколько лет назад у певицы диагностировали подагру, и с тех пор Началова постоянно находится под наблюдением специалистов. "В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме", – отметила пиар-менеджер артистки.

Исаева также рассказала, что из-за "долгих съемок и ношения каблуков Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу". "В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей", – подытожила Исаева.

Ранее некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации Юлии Началовой из-за резкого подъема уровня сахара в крови и обострения подагры. Тогда певица успокоила поклонников, заявив, что слухи о тяжелом состоянии ее здоровья – ложные. Она опубликовала в соцсетях фотографии, сделанные во время поездки в Рим.

общество культура

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