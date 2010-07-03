Юлия Началова опровергла новость о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Певица Юлия Началова опровергла информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в ряде российских СМИ. Как сообщила артистка телеканалу "Звезда", слухи о тяжелом состоянии ее здоровья не соответствуют действительности.

"Я вообще в Риме. Успокойтесь", – заявила Началова.

На странице певицы в Instagram последняя фотография действительно сделана в Риме. Она была выложена в Сеть около 4 часов назад. "Как я люблю этот чудесный город! Рим дня меня – это эмоции", – говорится в подписи к снимку.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что певицу Юлию Началову срочно госпитализировали в одну из столичных больниц. Отмечалось, что состояние певицы врачи оценивают как крайне тяжелое. По информации некоторых новостных изданий, у певицы подскочил сахар в крови и обострилась подагра.