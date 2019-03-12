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05:45

"Грущу и люблю тебя". Менеджеры Началовой – о состоянии певицы

общество культура

05:45

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, оставила без ответа вопрос подписчиков о тяжелом состоянии артистки.

Исаева разместила в Instagram пост с фотографией Началовой, сделанной в 2012 году в ходе подготовки к бенефису певицы.

"Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя", – написала менеджер 38-летней актрисы и телеведущей.

В то же время после того, как один из комментаторов пожелал певице здоровья, Исаева разместила смайлик, означающий благодарность.

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Когда - то , много лет назад, при подготовке к бенефису Юли в концертном зале Россия (20.10.2012) « Непридуманные истории» мы провели полночи в студии Парамонова с Колей и Юлей. Писали «Молитву» , исполненную Андреа Бочелли и Селин Дион. «The prayer».Это было так спето! божественно красиво! Юля, кстати, сделала сходу примерно 12 вариантов озвучания, которые потом легли в основу фонограммы и очень украсили композицию. Ржали, как можно с Колей по- другому. Устали, всем хотелось спать. Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему- то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя. #вечныеценности #молитва #николайбасков #юлияначалова #дружба #ятвоеплечо #непридуманныеистории #жизнь

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)


Ранее телеканал РЕН ТВ рассказал о подключении Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких вечером в среду, 12 марта.

При этом другой менеджер артистки Владимир Белов отказался от комментариев, заявив, что "ничего не произошло" и "пока нечего еще говорить".

11 марта "Пятый канал" сообщил, что Началову госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских клиник в тяжелом состоянии из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Сама Началова заявила телеканалу "Звезда", что находится в Риме. В то же время Исаева заверила Агентство "Москва", что с артисткой "все благополучно".

По ее словам, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, Юлия Началова проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

Певица Юлия Началова попала в реанимацию в Москве

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общество культура

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