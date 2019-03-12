"Грущу и люблю тебя". Менеджеры Началовой – о состоянии певицы

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, оставила без ответа вопрос подписчиков о тяжелом состоянии артистки.

Исаева разместила в Instagram пост с фотографией Началовой, сделанной в 2012 году в ходе подготовки к бенефису певицы.

"Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя", – написала менеджер 38-летней актрисы и телеведущей.

В то же время после того, как один из комментаторов пожелал певице здоровья, Исаева разместила смайлик, означающий благодарность.



Ранее телеканал РЕН ТВ рассказал о подключении Началовой к аппарату искусственной вентиляции легких вечером в среду, 12 марта.

При этом другой менеджер артистки Владимир Белов отказался от комментариев, заявив, что "ничего не произошло" и "пока нечего еще говорить".

11 марта "Пятый канал" сообщил, что Началову госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских клиник в тяжелом состоянии из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Сама Началова заявила телеканалу "Звезда", что находится в Риме. В то же время Исаева заверила Агентство "Москва", что с артисткой "все благополучно".

По ее словам, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, Юлия Началова проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.