Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом, передает "Пятый канал".

Самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. Актриса пожаловалась на острую боль в груди. Ее в срочном порядке доставили в больницу.

Сообщается, что в настоящий момент Федосеева-Шукшина находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других.

Ранее сообщалось, что режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому. Об этом рассказала его супруга. 88-летний режиссер попал в реанимацию одной из столичных клиник с воспалением легких.

23 февраля Георгий Данелия почувствовал себя плохо, в этот момент он находился дома. Ему вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о срочной госпитализации.