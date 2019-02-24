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Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому. Об этом рассказала его супруга Галина Данелия.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", – передает ее слова ТАСС.

Данелию госпитализировали 23 февраля. Он попал в реанимацию одной из столичных клиник с воспалением легких. Сообщалось, что ему стало плохо, когда он был дома. Его жена ранее уточняла, что муж находился в стабильно тяжелом состоянии.

Режиссер родился в 1930 году в Тбилиси. Он известен по кинолентам "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!".