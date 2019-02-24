Георгий Данелия госпитализирован в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Режиссер Георгий Данелия доставлен в одну из московских клиник с тяжелой одышкой на фоне пневмоторакса (скопление воздуха в легких).

Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на жену режиссера Галину Юркову-Данелия.

Георгий Данелия почувствовал себя плохо дома. Ему вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о госпитализации. 88-летний режиссер находится в реанимации.

Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Наиболее известными его работами являются фильмы "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Джентльмены удачи", "Афоня" и "Кин-дза-дза!".