Врачи подтвердили тяжелое состояние Юлии Началовой

Врачи оценивают состояние певицы Юлии Началовой как тяжелое, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева в своем Instagram.
Сейчас Началова находится на лечении в одной из столичных клиник. Как передают СМИ, исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Исаева рассказала, что никто не ожидал, что болезнь певицы приобретет столь серьезную форму. "При поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – отметила она.
Диагноз представительница Началовой называть не стала, предложив дождаться официальной информации от квалифицированных докторов.
11 марта появилась информация, что Началову поместили в реанимационное отделение одной из московских клиник. Отмечалось, что состояние певицы врачи оценивают как крайне тяжелое. По информации некоторых новостных изданий, у певицы подскочил сахар в крови и обострилась подагра.
Исаева после этого сообщила, что с артисткой "все благополучно", якобы, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, Началова проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.
Юлия Началова – российская певица, актриса и телеведущая. На профессиональной сцене она начала петь с пяти лет. В 1991–1992 годах она участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", одержав в нем победу.
В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". В 2018 году суд на полтора года лишил ее водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.
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