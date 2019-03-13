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11:30

Врачи подтвердили тяжелое состояние Юлии Началовой

происшествия культура

11:30

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Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Врачи оценивают состояние певицы Юлии Началовой как тяжелое, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева в своем Instagram.

Сейчас Началова находится на лечении в одной из столичных клиник. Как передают СМИ, исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Исаева рассказала, что никто не ожидал, что болезнь певицы приобретет столь серьезную форму. "При поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – отметила она.

Диагноз представительница Началовой называть не стала, предложив дождаться официальной информации от квалифицированных докторов.

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Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. #юлияначалова

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)


11 марта появилась информация, что Началову поместили в реанимационное отделение одной из московских клиник. Отмечалось, что состояние певицы врачи оценивают как крайне тяжелое. По информации некоторых новостных изданий, у певицы подскочил сахар в крови и обострилась подагра.

Исаева после этого сообщила, что с артисткой "все благополучно", якобы, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, Началова проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

Юлия Началова – российская певица, актриса и телеведущая. На профессиональной сцене она начала петь с пяти лет. В 1991–1992 годах она участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", одержав в нем победу.

В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". В 2018 году суд на полтора года лишил ее водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.

Юлия Началова в реанимации: правда или ложь?

происшествия культура

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