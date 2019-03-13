Врачи подтвердили тяжелое состояние Юлии Началовой

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Врачи оценивают состояние певицы Юлии Началовой как тяжелое, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева в своем Instagram.

Сейчас Началова находится на лечении в одной из столичных клиник. Как передают СМИ, исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Исаева рассказала, что никто не ожидал, что болезнь певицы приобретет столь серьезную форму. "При поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое", – отметила она.

Диагноз представительница Началовой называть не стала, предложив дождаться официальной информации от квалифицированных докторов.



11 марта появилась информация, что Началову поместили в реанимационное отделение одной из московских клиник. Отмечалось, что состояние певицы врачи оценивают как крайне тяжелое. По информации некоторых новостных изданий, у певицы подскочил сахар в крови и обострилась подагра.

Исаева после этого сообщила, что с артисткой "все благополучно", якобы, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, Началова проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

Юлия Началова – российская певица, актриса и телеведущая. На профессиональной сцене она начала петь с пяти лет. В 1991–1992 годах она участвовала в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", одержав в нем победу.

В 1997 году вышел ее сингл "Герой не моего романа", а в 2005 году она выпустила альбом "Музыка любви". В 2018 году суд на полтора года лишил ее водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.