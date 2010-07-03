Певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева. Подтверждение этой информации передает Агентство "Москва".
"Врачи ввели Юлию в состояние искусственной комы. Я не могу объяснить данное решение, так как я не врач. Прогнозы тоже не знаю. Надеемся на быстрое выздоровление, очень надеемся", – сказала PR-менеджер певицы.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи оценивают состояние Началовой как тяжелое. Певица сейчас проходит лечение в одной из клиник Москвы. PR-служба артистки заявила, что никто не ожидал, что болезнь певицы приобретет такую серьезную форму.
11 марта появилась информация, что Юлию Началову поместили в реанимацию одной из клиник Москвы. По информации некоторых СМИ, у певицы резко повысился уровень сахара в крови и обострилась подагра. PR-менеджер певицы сначала рассказала, что с артисткой все хорошо и она просто проходит общее обследование организма, пользуясь временным затишьем в съемках.
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
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