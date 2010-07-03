Пресс-служба Юлии Началовой рассказала о состоянии артистки

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Самочувствие певицы Юлии Началовой улучшилось, но она все еще в реанимации. Об этом рассказала пиар-директор артистки Анна Исаева на своей странице в Instagram.

"Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше. На один шажок лучше, чем было. Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается", – говорится в комментарии к посту.

11 марта певица попала в реанимацию в Москве. У Началовой резко повысился уровень сахара в крови на фоне нескольких серьезных заболеваний. Ранее в интервью певица признавалась, что пять лет борется с подагрой. Именно эта болезнь, по ее словам, вызывает серьезные осложнения.

13 марта Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации СМИ, до критического состояния Началову мог довести бывший муж. В Сети распространяется информация, что экс-супруг певицы, хоккеист Александр Фролов, якобы подал на нее в суд – пара не поделила жилье. Пять лет они состояли в гражданском браке и жили в апартаментах Юлии, которые остались у нее после первого замужества. Уровень сахара в крови у артистки поднялся после известия о том, что Фролов обратился в суд.