Отец Началовой назвал причину ее смерти

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Продюсер Виктор Началов назвал абсцесс причиной смерти свой дочери – певицы Юлии Началовой, передает Агентство "Москва".

"Информацию о гражданской панихиде и похоронах уточним позже", – добавил Виктор Началов.

Юлии Началовой не стало 16 марта. О смерти артистки в соцсетях рассказала ее PR-менеджер Анна Исаева.

Несколько дней назад 38-летнюю певицу доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за осложнений от подагры, которая развилась после неудачной операции по увеличению груди. Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но никакие усилия медиков не помогли спасти жизнь артистки.