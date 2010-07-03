Представитель Юлии Началовой рассказала о ее состоянии

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Юлия Началова действительно перенесла операцию, однако это было не сегодня. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала представитель певицы Анна Исаева.

Также она подтвердила, что состояние Началовой остается без изменений, она по-прежнему находится в искусственной коме. В ее палату пускают только родителей.

"Ничего не поменялось. Стабильно тяжелое состояние. Операцию сделали – ни вчера, ни позавчера, а вообще три дня назад. Эта операция рядовая и плановая, которая нужна для того, чтобы все было в порядке с Юлиной ногой", – подчеркнула Исаева.

Представитель Юлии Началовой рассказала о ее самочувствии

Ранее СМИ со ссылкой на отца певицы сообщили, что Началову прооперировали. Ее операция на ногу в связи с повторным абсцессом длилась два часа.

11 марта Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных клиник. По информации СМИ, на фоне ряда заболеваний у артистки резко повысился уровень сахара в крови. Точный диагноз не называется, однако ранее в интервью Началова признавалась, что уже пять лет борется с подагрой. По ее словам, эта болезнь вызывает серьезные осложнения.

13 марта стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это было сделано для того, "чтобы организм отдохнул". По словам PR-менеджера артистки, никто не ожидал, что болезнь Началовой примет столь серьезную форму.

Чуть позже в СМИ появились сообщения, что у 38-летней артистки якобы начался отек мозга, который сопровождается двусторонней пневмонией. Однако родные певицы опровергли эти слухи.