Звезды выразили соболезнования родным Началовой

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Певица Юлия Началова 16 марта скончалась в столичной клинике. Композитор и продюсер Виктор Дробыш назвал смерть артистки потерей для шоу-бизнеса, передает ТАСС.

"Умерла молодая женщина, мать, певица. Это огромное горе, в первую очередь, для семьи, но это и большая потеря для шоу-бизнеса", – сказал Дробыш, назвав Началову добрым и талантливым человеком.

На сообщение о смерти певицы, случившейся из-за остановки сердца после заражения крови, продюсер отозвался с болью. По словам Дробыша, он давно работал с Началовой и помнил ее по многим проектом.

Смерть певицы потрясла и зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывшего тренер сборной России по футболу Валерия Газзаева. Он признался, что хорошо знал Юлию и был на ее свадьбе, когда она выходила замуж за футболиста Евгения Алдонина.

"Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Я очень сожалею об этом", – цитирует Газаева РИА Новости.

Певица Катя Лель рассказала телеканалу Москва 24, что Началова держалась до последнего. "Она шутила, улыбалась, не подавала вида, что ей плохо. Это было видно только по состоянию рук и ног", – поделилась исполнительница.

После смерти Началовой ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" Сергей Брилев сообщил, что финал шоу 'Один в один' стал последней телевизионной съемкой певицы. "С самого начала этого сезона в программе в качестве наставника участвовала Юля. Сегодня мы в финале ее тоже увидим. Но это будет последняя ее телевизионная съемка", – отметил журналист.

Несколько дней назад артистку доставили в реанимацию. Со слов представителя певицы Анны Исаевой, Началову оперировали и вводили в состояние искусственной комы.

Болезнь певицы начала развиваться из-за неудачной операции по увеличению груди. Вставленные импланты не прижились и это привело к заражению крови.

