Певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 19 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.
"Троекурово. Во вторник", – сказал собеседник агентства.
По словам отца певицы Виктора Началова, похороны могут состоятся во вторник или среду.
"Мы еще пока не решили, в какой день пройдут похороны – во вторник или среду. Скорее всего, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Панихида будет там же, на Троекуровском, в этот же день", – сказал Началов Агентству "Москва".
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта. Артистка несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина ее госпитализации не называлась; при этом сообщалось, что она находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.
Отец певицы сообщил, что возможной причиной смерти певицы мог стать абсцесс.
Бывший лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал о ее заболеваниях. По словам медика, полгода назад в его клинике певице подбирали курс лечения подагры.
Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем стала участнице телевизионного конкурса "Утренняя звезда", где одержала победу. Ее последний клип – "Я выбираю" – вышел в 2018 году.
Родные, коллеги и поклонники творчества Юлии Началовой скорбят о смерти певицы.
"Это была светлый человек, теплый человек. Таких в шоу-бизнесе будет не хватать. Мы с ней общались 10 февраля. У меня даже еще дома стоят корзины цветов, которые она мне подарила на день рождения", – рассказал Сергей Пенкин телеканалу Москва 24.
Певец Митя Фомин рассказал, что замечал Началову в последнее время в угнетенном состоянии, а телеведущий Юрий Николаев, который вел передачу "Утренняя звезда", заявил, что его программу без участия артистки нельзя представить.
Родные, близкие и коллеги Юлии Началовой скорбят о ее смерти
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