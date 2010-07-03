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Певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 19 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.

"Троекурово. Во вторник", – сказал собеседник агентства.

По словам отца певицы Виктора Началова, похороны могут состоятся во вторник или среду.

"Мы еще пока не решили, в какой день пройдут похороны – во вторник или среду. Скорее всего, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Панихида будет там же, на Троекуровском, в этот же день", – сказал Началов Агентству "Москва".

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта. Артистка несколько дней находилась в больнице в Москве. Причина ее госпитализации не называлась; при этом сообщалось, что она находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких.

Отец певицы сообщил, что возможной причиной смерти певицы мог стать абсцесс.

Бывший лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал о ее заболеваниях. По словам медика, полгода назад в его клинике певице подбирали курс лечения подагры.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Уже в пять лет она впервые спела на профессиональной сцене. Затем стала участнице телевизионного конкурса "Утренняя звезда", где одержала победу. Ее последний клип – "Я выбираю" – вышел в 2018 году.

Родные, коллеги и поклонники творчества Юлии Началовой скорбят о смерти певицы.

"Это была светлый человек, теплый человек. Таких в шоу-бизнесе будет не хватать. Мы с ней общались 10 февраля. У меня даже еще дома стоят корзины цветов, которые она мне подарила на день рождения", – рассказал Сергей Пенкин телеканалу Москва 24.

Певец Митя Фомин рассказал, что замечал Началову в последнее время в угнетенном состоянии, а телеведущий Юрий Николаев, который вел передачу "Утренняя звезда", заявил, что его программу без участия артистки нельзя представить.