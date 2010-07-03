СМИ сообщили об осложнениях у Заворотнюк

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

У Анастасии Заворотнюк начались осложнения. Как сообщают Вести.ru, у актрисы развилась полиорганная недостаточность и пневмония.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным СМИ, состояние актрисы поддерживается медикаментозно.

У 48-летней актрисы диагностировали рак мозга последней стадии. 13 сентября сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По информации СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши.

До этого в ряде СМИ активно обсуждали здоровье актрисы, появилась информация, что Заворотнюк борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.

