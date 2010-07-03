Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк, передает RT.

"Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим", – сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, актриса была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

Позднее представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов, комментируя эту информацию, рассказал, что получил от актрисы сообщение в ответ на публикации: "Бред. Отстань".

После шокирующей в интернете информации Заворотнюк решила рассказать о своем здоровье одному из федеральных телеканалов. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.

До этого некоторые СМИ активно обсуждали здоровье актрисы, появилась информация, что Заворотнюк борется с раком. В конце августа она отменила спектакли в театре и с апреля не появлялась на светских мероприятиях.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме "Машенька" по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня". Заворотнюк также снималась в фильмах "Код Апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и "Проклятие спящих", участвовала в популярных шоу на российском телевидении и выходила на театральную сцену.

